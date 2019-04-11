В Омске отремонтируют Черлакский тракт за 60 миллионов

СЕГОДНЯ 06:54 2019-04-11T06:54:35+03:00

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В Омске этим летом пройдет масштабный ремонт Черлакского тракта. Его планируют привести в порядок на участке от улицы 13-я Комсомольская до границ города. Электронный аукцион для определения подрядчика уже появился на Госзакупках. Заказчиком работ выступает управление дорожного хозяйства и благоустройства Омска.

Планируется, что ремонт дороги обойдется в 59 миллионов 445 тысяч рублей, именно такая цена указана как максимальная, но она может снизиться в процессе торгов. В рамках ремонта подрядчик должен будет снять старый слой асфальта, уложить новый слой из асфальтобетона, в том числе на съездах и парковках, нанести дорожную разметку и обустроить остановки и дорожные ограждения. Подрядчика планируют определить до 6 мая, а ремонт закончить до 1 августа. Гарантия на новую дорогу составит 4 года, на разметку 1 год.

ИСТОЧНИК KP.RU