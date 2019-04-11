«В кадре я с подругой - спонтанно пошли на пляж»: Омичка рассказала историю фото 1996 года, которое продает американец
Привет из прошлого получила Елена М. Она случайно узнала себя на фото 23-летней давности. Американский фотограф снимал в Омске визит президента Ельцина в 1996 году. После этого Питер Тернли решил прогуляться по городу и оказался на пляже. Там он и сделал кадр, на котором оказались две сибирячки. Теперь фотограф продает за 500 долларов эти снимки. Елена не в восторге от этого.
"Комсомолка" нашла героиню фото, и она рассказала нам историю этого снимка.
- События того дня я, конечно, помню смутно – все-таки прошло больше 20 лет! В тот теплый майский день появилось спонтанное желание с подружкой позагорать на пляж, - рассказала нам подробности Елена М. - К сожалению, с подругой связь сейчас потеряна. Мы давно не общаемся, и она живет в Германии. Об этом фото она пока не знает.
ИСТОЧНИК KP.RU