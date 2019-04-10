2019-04-10T18:23:58+03:00
Общество

Омичка, узнавшая себя на фото из 1996 года, которое продает американец: Не буду подавать на него в суд

Ее возмутило, что по Сети гуляют ее снимки в купальнике
Станислав МУХИН
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Елена узнала себя случайно.Елена узнала себя случайно.
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Необычная история произошла с сибирячкой Еленой М. Она случайно узнала себя на снимках, сделанных американским фотографом Питером Тернли в Омске в 1996 году. В обычный майский день на встречу с омским губернатором Полежаевым приезжал тогдашний президент России Борис Ельцин. Он как раз собирался баллотироваться на второй срок. И фоторепортер из США решил заснять этот визит.

После этого он решил прогуляться по городу и забрел на пляж, где и сделал тот самый снимок Елены с подругой. Теперь эти фотографии американец продает в Сети. Сибирячка от этого не в восторге. Но решила, что обращаться в суд на Тернли не станет.

- Меня смущает, что где-то кто-то продает мои снимки в купальнике. И никто не спросил моего желания, во-первых, хочу ли я фотографироваться и не против ли я продажи изображения, - сказала в разговоре с "Комсомолкой" Елена М. - Это не очень корректно, но не собираюсь обращаться в суд. Понимаю, насколько материально затратной будет эта тяжба.

ИСТОЧНИК KP.RU

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