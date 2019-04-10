2019-04-10T14:47:56+03:00
Общество

На границе в Омской области поймали автобус с нелегалами

Их всех депортируют на родину
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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На границе в Омской области поймали автобус с нелегаламиНа границе в Омской области поймали автобус с нелегаламиФото: Пресс-служба УМВД России по Омской области
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На пункте пропуска государственной границы «Ольховка» в Черлакском районе полицейские совместно с бойцами Росгвардии остановили автобус с мигрантами. Среди них оказалось 10 человек, которые пытались попасть в Омск нелегально. Все они ехали на заработки из Казахстана. Им выписали штрафы от 2000 до 5000 тысяч рублей, также по решению суда всех их депортируют на родину.

По сообщению полиции еще четверых нелегалов задержали в Любинском районе в деревне Камышловка. Там они работали овощеводами, за нелегальную деятельность им всем грозят грозят штрафы.

Их депортируют обратно Фото: Пресс-служба УМВД России по Омской области

Их депортируют обратноФото: Пресс-служба УМВД России по Омской области

Фото: Пресс-служба УМВД России по Омской области

Также в рамках операции «Нелегал-2019» полицейские оштрафовали омичку, которая наняла на работу мигранта и не оформила с ним трудовой договор. За такое нарушение ее могут оштрафовать на крупную сумму.

ИСТОЧНИК KP.RU

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