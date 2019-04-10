На видео попало лобовое ДТП в центре Омска
В социальных сетях появилось видео лобового столкновения, которое произошло в центре Омска. Все случилось на пересечении улиц Масленникова и 20-й Линии недалеко от стадиона «Красная звезда». Омич ехал по Масленникова, которая по знакам была главной дорогой, со стороны улицы 22-я Линия. Неожиданно, на перекрестке с улицей 20-я Линия ему в бок влетела другая машина.
Судя по всему, виновницей аварии станет водитель машины, которая ехала по 20-ой Линии и не уступила дорогу. Водитель другой машины после столкновения вышел из автомобиля и стал брать контакты свидетелей, чтобы доказать свою правоту в случае возникновения споров.
На видео попало лобовое ДТП в центре Омска.
ИСТОЧНИК KP.RU