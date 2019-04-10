2019-04-10T13:48:33+03:00
Происшествия

На видео попало лобовое ДТП в центре Омска

Один из автовладельцев не уступил дорогу [видео]
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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Стоп-кадр из видеоСтоп-кадр из видеоФото: vk.com
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В социальных сетях появилось видео лобового столкновения, которое произошло в центре Омска. Все случилось на пересечении улиц Масленникова и 20-й Линии недалеко от стадиона «Красная звезда». Омич ехал по Масленникова, которая по знакам была главной дорогой, со стороны улицы 22-я Линия. Неожиданно, на перекрестке с улицей 20-я Линия ему в бок влетела другая машина.

Судя по всему, виновницей аварии станет водитель машины, которая ехала по 20-ой Линии и не уступила дорогу. Водитель другой машины после столкновения вышел из автомобиля и стал брать контакты свидетелей, чтобы доказать свою правоту в случае возникновения споров.

На видео попало лобовое ДТП в центре Омска.

ИСТОЧНИК KP.RU

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