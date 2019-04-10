Бывший муж омички приревновал ее к новому ухажеру и убил его

СЕГОДНЯ 13:36 2019-04-10T13:36:16+03:00

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Жестокое убийство случилось накануне вечером в городе Называевске Омской области. Началось все с того, что 34-летний омич позвонил своей бывшей гражданской жене. Трубку неожиданно взял ее новый ухажер, с которым и поехал выяснять отношения мужчина. Мужчина рассчитывал вернуться к омичке, с которой они расстались потому что она когда-то ударила его ножом в спину, сообщили в полиции.

Приехав к омичке, вооружившись ножом, он встретил у нее дома 55-летнего ее нового возлюбленного, который стал заступаться за женщину. Как рассказали в пресс-службе следственного комитета, бывший сожитель женщины нанес ее новому ухажеру 5 ударов ножом в сердце, от которых он скончался на месте. Сейчас мужчину задержали и завели на него уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU