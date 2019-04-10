В Омске наркоману, сбившему велосипедиста, дали 5 месяцев колонии

СЕГОДНЯ 12:31 2019-04-10T12:31:00+03:00

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Молодой омич под наркотиками сел за руль в сентябре прошлого года. Он выехал на дорогу «Омск-Тара» и там не справился с управлением. Ему под колеса машины угодил велосипедист, который ехал по этой же трассе. Приехавшие медики и инспекторы ГИБДД установили, что водитель недавно употреблял наркотики. Также оказалось, что его уже лишали прав за пьяное вождение, однако он все же сел за руль.

Омича, который уже имел судимость за воровство, осудили. Как рассказали в пресс-службе прокуратуры, мужчине назначили 5 месяцев тюрьмы строгого режима. Также его лишили права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами на 2 года.

ИСТОЧНИК KP.RU