СЕГОДНЯ 11:52 2019-04-10T11:52:31+03:00

В Омской области на пожаре погибли бабушка с внучкой Фото: ГУ МЧС России по Омской области

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Пожар произошел в частном доме в Крутинском районе в селе Шипуново. Дом загорелся сегодня утром около 11 часов. В доме находились 64-летняя бабушка с 5-летней внучкой. Дым, который шел из дома, заметили соседи пенсионерки. Они и вызвали пожарных. Приехавшие спасатели увидели сильный дым и охваченный огнем дом. Спасти пенсионерку с внучкой пожарным не удалось. Ребенок с бабушкой отравились угарным газом.

Как рассказали в следственном комитете, причиной пожара стала неисправность электрооборудования. Для установления точной причины возгорания будет назначена пожарно-техническая экспертиза. Следственный комитет сейчас проводит проверку.

ИСТОЧНИК KP.RU