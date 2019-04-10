Омичу из мести обмазали внедорожник фекалиями

СЕГОДНЯ 11:26 2019-04-10T11:26:07+03:00

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Видео с измазанной фекалиями машиной появилось в социальных сетях. По всей видимости, его снял сосед нарушителя, который обнаружил «ароматный» автомобиль во дворе дома. Неизвестно в чем именно провинился владелец внедорожника. Ручки машины, стекла и номер были запачканы фекалиями. На капоте автомобиля красовалось сердечко и нецензурная надпись.

- Мужик явно косячну! Девчатам респект за креативность! Порадовало при возвращении домой, - написал сосед автовладельца.

Неизвестно, в чем именно провинился владелец внедорожника. Напомним, несколько недель назад в Омске произошел подобный случай. Тогда «Фекальный маньяк» таким же способом наказывал автовладельцев за неправильную парковку.

ИСТОЧНИК KP.RU