В Омске к приезду Путина сделают карту с самыми вкусными местами

СЕГОДНЯ 11:05 2019-04-10T11:05:15+03:00

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Форум межрегионального сотрудничества России и Казахстана пройдет в Омске в ноябре этого года. В это время наш город посетят множество гостей из других регионов. Ожидается, что на форум приедут президенты России и Казахстана. К этому времени Туристский информационный центр Омской области разработает специальную карту города. Там будут указаны основные пешеходные маршруты Омска и достопримечательности. Также у омичей и гостей города появится гастрономическая карта.

- Гастрономическая карта Омска будет включать в себя самые «вкусные» места города. С помощью нее можно будет узнать, где готовят традиционные или, наоборот, необычные блюда, выбрать заведение по своим предпочтениям. Карта будет снабжена гастрономическими маршрутами, чтобы гости Форума смогли попробовать различные блюда и по достоинству оценить кафе и рестораны города, - рассказали в областном правительстве.

ИСТОЧНИК KP.RU