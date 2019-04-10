2019-04-10T10:52:27+03:00
Общество

В пожаре под Омском погибла женщина с маленькой дочкой

Они задохнулись угарным газом
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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В пожаре под Омском погибла женщина с маленькой дочкойВ пожаре под Омском погибла женщина с маленькой дочкойФото: ГУ МЧС России по Омской области
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Страшный пожар случился в селе Побочино Одесского района Омской области. 27-летняя женщина была дома вместе со своей 2,5-годовалой дочкой. Внезапно в доме начался пожар, омичка с малышкой на руках попытались выбраться из дома, но не смогли. Дым быстро затянул весь дом и женщина быстро потеряла сознание, надышавшись угарным газом. Приехавшие спасатели нашли у входа в дом два тела – женщины и ребенка.

Огонь заметила бабушка ребенка, которая живет в соседнем доме. Она и вызвала пожарников. Еще два ребенка погибшей женщины, мальчики 4 и 5 лет, были в момент пожара в гостях у бабушки. Муж погибшей омички работал на вахте.

Следственный комитет уже начал проверку по факту пожара. Его причиной могло стать короткое замыкание электропроводки. Следователи нашли в доме оплавленные провода.

ИСТОЧНИК KP.RU

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