2019-04-10T10:14:27+03:00
Общество

Ночью в детском саду поймали омича, который ругался и бил посуду

После он сказал, что ничего не помнит
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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Ночью в детском саду поймали омича, который ругался и бил посудуНочью в детском саду поймали омича, который ругался и бил посудуФото: Юлия ПЫХАЛОВА
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Сторож одного из детских садиков в центре города ночью услышала звук разбитого окна. Женщина испугалась и нажала кнопку тревожной сигнализации. После она пошла на шум, в ее сторону бежал мужчина. Сторож попыталась задержать его, но мужчина толкнул ее и убежал на кухню.

Там его и нашли сотрудники Росгвардии, которые приехали при срабатывании тревожной кнопки. Мужчина был посуду и кричал. Как позже выяснили росгвардейцы, мужчина был сильно пьян. При виде людей в форме он успокоился, его вывели на улицу. Когда у 35-летнего воришки спросили, зачем он разбил окно и пробрался в садик, он не смог ничего объяснить. Мужчина попросту сказал, что он ничего не помнит. Его доставили в полицию.

ИСТОЧНИК KP.RU

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