2019-04-10T10:48:31+03:00
Общество

В Омске предложили увеличить время бесплатной пересадки в транспорте с 45 до 60 минут

Предложение будут обсуждать депутаты
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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Омичам увеличили время бесплатной пересадки в транспорте с 45 до 60 минутОмичам увеличили время бесплатной пересадки в транспорте с 45 до 60 минутФото: пресс-служба администрации города Омска
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Депутаты Омского городского совета сегодня затронули важную для многих омичей проблему. Бесплатную пересадку по карте «Омка» хотят увечить до 60 минут. С таким предложением выступил глава профильного комитета горсовета Виталий Путинцев. Сейчас у горожан всего лишь 45 минут, в течение которых можно бесплатно совершить вторую поездку.

Ранее многие жители отдаленных районов жаловались, что за 45 минут они не успевают доехать до центра города, где им нужно сделать пересадку. Также за это время нужно было дождаться следующего автобуса, поэтому четверти часа мало.

Теперь если мэрия прислушается к депутатам совета, в скором времени у омичей появится возможность совершить две поездки в течение часа за 25 рублей. Но пока такого решения принято не было.

ИСТОЧНИК KP.RU

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