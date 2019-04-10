2019-04-10T09:22:51+03:00
Происшествия

В Омске тепловоз протаранил машину

Необычную аварию сняли очевидцы [фото]
Станислав МУХИН
Поделиться:
Омичи уже назвали эту аварию одной из самых нелепых.Омичи уже назвали эту аварию одной из самых нелепых.Фото: vk.com
Изменить размер текста:

Одну из самых нелепых аварий за последнее время заметили омичи. На абсолютно пустой дороге с минимальным потоком машин водитель умудрился попасть в ДТП. Да не просто в столкновение, а в аварию с тепловозом. Улицу здесь пересекают железнодорожные пути. Это и стало роковым моментом для водителя "Шкода".

Фото аварии появилось в социальных сетях. Видимо, водитель пытался проскочить, но не оценил своих сил. В итоге тепловоз зажал иномарку между бетонными блоками. Пользователи социальных сетей недоумевают, как можно было не заметить такую махину. Это ДТП уже назвали одним из самых нелепых за последнее время.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
На видео попало лобовое ДТП в центре Омска
Бывший муж омички приревновал ее к новому ухажеру и убил его
Ледоход на Иртыше в Омске начался на 10 дней раньше
В Омске наркоману, сбившему велосипедиста, дали 5 месяцев колонии
В Омской области на пожаре погибли бабушка с внучкой
Омичу из мести обмазали внедорожник фекалиями
KIA Евразия приглашает всех на День рождения
В Омске к приезду Путина сделают карту с самыми вкусными местами
В пожаре под Омском погибла женщина с маленькой дочкой
В Омском ГАУ прошла серия тренингов для кадрового резерва вуза
Ночью в детском саду поймали омича, который ругался и бил посуду
В Омске предложили увеличить время бесплатной пересадки в транспорте с 45 до 60 минут
Омич угнал катафалк с кладбища и отправился спать в лес
«Ростелеком» открыл регистрацию на второй сезон турнира Омской области по World of Tanks
Банк УРАЛСИБ представляет специальное предложение для садоводческих и огороднических товариществ
"Затмение" 2019. Скоро.
В Омской области сельчанин убил и расчленил соседа
Омичка, кадр 20-летней давности которой продает фотограф из США: Неприятно, что торгуют моим фото в купальнике
Стал известен соперник «Авангарда» по финалу Кубка Гагарина