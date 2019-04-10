В Омске тепловоз протаранил машину

СЕГОДНЯ 09:22 2019-04-10T09:22:51+03:00

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Одну из самых нелепых аварий за последнее время заметили омичи. На абсолютно пустой дороге с минимальным потоком машин водитель умудрился попасть в ДТП. Да не просто в столкновение, а в аварию с тепловозом. Улицу здесь пересекают железнодорожные пути. Это и стало роковым моментом для водителя "Шкода".

Фото аварии появилось в социальных сетях. Видимо, водитель пытался проскочить, но не оценил своих сил. В итоге тепловоз зажал иномарку между бетонными блоками. Пользователи социальных сетей недоумевают, как можно было не заметить такую махину. Это ДТП уже назвали одним из самых нелепых за последнее время.

ИСТОЧНИК KP.RU