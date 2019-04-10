2019-04-10T07:31:04+03:00
Происшествия

В Омской области сельчанин убил и расчленил соседа

Убитый оскорбил его родственников
Станислав МУХИН
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ФОТО: Василий АНЬКОВФОТО: Василий АНЬКОВ
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С заявлением о розыске 47-летнего родственника в полицию обратилась жительница села Логиновка Павлоградского района. Довольно быстро удалось выйти на след того, кто к этому причастен. Подозрение сразу же пало на ранее судимого соседа. Мужчина отпираться не стал и во всем сознался. Оказывается, пропавшего он убил во время пьяных посиделок.

- Между мужчинами произошла ссора из-за того, что потерпевший оскорбил родственников подозреваемого. Во время конфликта он ударил потерпевшего по голове металлической трубой, а когда тот потерял сознание, нанес несколько ножевых ранений в спину, - рассказали страшные подробности преступления в пресс-службе Следственного комитета по Омской области.

Подозреваемый хладнокровно расчленил тело лопатой. Руки, ноги и голову он сжег дома в печи. А туловище затопил в яме с водой у заброшенного здания на окраине деревни. В гараже у сельчанина изъяты орудия преступления – нож, труба и лопата. Сейчас он арестован и ждет суда.

ИСТОЧНИК KP.RU

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