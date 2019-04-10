Омичка, кадр 20-летней давности которой продает фотограф из США: Неприятно, что торгуют моим фото в купальнике

СЕГОДНЯ 07:10 2019-04-10T07:10:01+03:00

Изменить размер текста: A A

Необычный привет из прошлого получила омичка Елена М. Ее фото, сделанное американским фоторепортером Питером Тернли в Омске в 1996 году, облетело все информационные агентства и соцсети. Американец снимал визит в наш город президента Ельцина накануне избрания президентом на второй срок. После того, как Тернли сделал фото со встречи Ельцина и тогдашнего губернатора Полежаева, он решил прогуляться по Омску. Так американец оказался на пляже, где сделал тот самый снимок Елены с подругой. Сейчас эти кадры Тернли продает по 500 долларов в Интернете. Сибирячка узнала себя и не считает, что фотограф поступает корректно.

- Я была ошарашена. Мне не совсем приятно еще и то, что я там в купальнике. У него же были в подборке из Омска кадры девушек, встречающих Ельцина с флажком, - рассказала нам омичка. - Вот это другое дело, я бы спокойнее отнеслась. Меня смущает, что где-то кто-то продает мои снимки в купальнике. И никто не спросил моего желания, во-первых, хочу ли я фотографироваться и не против ли я продажи изображения.

ИСТОЧНИК KP.RU