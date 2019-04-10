Стал известен соперник «Авангарда» по финалу Кубка Гагарина

СЕГОДНЯ 04:55 2019-04-10T04:55:06+03:00

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Закончилась финальная серия конференции "Запад" в КХЛ. За выход в финал Кубка Гагарина, где уже своего соперника ждал "Авангард", бились СКА и ЦСКА. Команды дотянули до 7 матча. В этой игре все и решалось. Москвичи первыми открыли счет во втором периоде. И почти сразу же укрепили свое преимущество. Все, на что хватило клуб из Санкт-Петербурга это забить одну шайбу и подарить интригу. Однако сравнять счет СКА не смогли. Итог матча 3:1 и победа в серии 4:3. ЦСКА вышел в финал Кубка Гагарина, где уже находился омский "Авангард".

Финальная серия начнется уже в субботу в Москве.

ИСТОЧНИК KP.RU