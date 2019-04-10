2019-04-10T04:55:06+03:00
Спорт

Стал известен соперник «Авангарда» по финалу Кубка Гагарина

Свою следующую серию омичи начнут в Москве
Станислав МУХИН
Поделиться:
Комментарии: comments2
Изменить размер текста:

Закончилась финальная серия конференции "Запад" в КХЛ. За выход в финал Кубка Гагарина, где уже своего соперника ждал "Авангард", бились СКА и ЦСКА. Команды дотянули до 7 матча. В этой игре все и решалось. Москвичи первыми открыли счет во втором периоде. И почти сразу же укрепили свое преимущество. Все, на что хватило клуб из Санкт-Петербурга это забить одну шайбу и подарить интригу. Однако сравнять счет СКА не смогли. Итог матча 3:1 и победа в серии 4:3. ЦСКА вышел в финал Кубка Гагарина, где уже находился омский "Авангард".

Финальная серия начнется уже в субботу в Москве.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
«Ростелеком» открыл регистрацию на второй сезон турнира Омской области по World of Tanks
В Омске тепловоз протаранил машину
Банк УРАЛСИБ представляет специальное предложение для садоводческих и огороднических товариществ
"Затмение" 2019. Скоро.
В Омской области сельчанин убил и расчленил соседа
Омичка, кадр 20-летней давности которой продает фотограф из США: Неприятно, что торгуют моим фото в купальнике
В Омске с крыши во время ремонта упал рабочий
Из Омска на Ямал запустят теплоход
Пропавшая школьница в голубых кроссовках нашлась в Омске
Омичка отсудила у кафе 113 тысяч рублей за сломанную ногу
Акции выходного дня для жителей г. Омска!
СТБ-Охрана: задержаны злоумышленники, избившие мужчину и скрывшиеся с места происшествия
Крылов пообещал привезти в Омск Кубок Гагарина
Кассир банка в Омске украла у пенсионерки миллион накоплений
В Омской области затопило дома и огороды в ауле
В пожаре в Нефтяниках спасли одного омича
У омича украли все деньги, которые он копил на стоматолога
Омская полиция сняла на видео облаву на массажный салон с проститутками
На окраине Омска поймали мужчину, искавшего на пустыре ночью закладку
Омич показывал девушке трюки на балконе и разбился насмерть
В Омске ищут пропавшую школьницу в голубых кроссовках
В Омских парках заработали аттракционы
Самолет по пути из Омска в Москву экстренно сел в Уфе из-за омички с инсультом
Губернатор Бурков добился льготных тарифов для аграриев
Омичи перевели жителю Севера 19 миллионов за рога оленей, которые они так и не получили
Михаил Шивляков вошёл в пятёрку сильнейших людей Европы на турнире в Англии