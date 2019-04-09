В Омске с крыши во время ремонта упал рабочий

СЕГОДНЯ 14:46 2019-04-09T14:46:03+03:00

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В социальных сетях омичи рассказали о чрезвычайном происшествии, которое произошло накануне прямо у них возле дома. По словам очевидцев, группа рабочих ремонтировала крышу дома по улице 22-го Партсъезда, 1 в Амурском поселке. Внезапно, один из рабочих сорвался с крыши пятиэтажки вниз. Омичи рассказали, что он не был пристегнут страховочными тросами, поэтому кровельщик разбился насмерть.

Очевидцы сообщили, что весь день возле их дома дежурили полицейские и опрашивали свидетелей. На месте падения было много крови. К мужчине вызвали скорую, однако медики уже ничем не смогли помочь пострадавшему. Сейчас следственный комитет проводит проверку по факту падения омича. Вероятно, у следователей возникнут вопросы и к организации, которая выполняла работы, они не следили за безопасностью их сотрудника.

ИСТОЧНИК KP.RU