2019-04-09T14:21:24+03:00
Общество

Из Омска на Ямал запустят теплоход

Он будет ходить через Салехард
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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Из Омска на Ямал запустят теплоходИз Омска на Ямал запустят теплоходФото: пресс-служба администрации города Омска
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В Ямало-Ненецком автономном округе в апреле планируют объявить конкурс на строительство теплохода, который будет ходить из одного из северных поселков Омска прямиком в Салехард. Весь путь займет от двух до трех ночей. Стоимость строительства такого теплохода оценивается в 1,6 миллиардов рублей, заявили в минтрансе России. Теплоход будет построен на бюджетные деньги ЯНАО, ориентировочно теплоход смогут запустить через 3 года. Крупным заказом уже интересуются несколько заводов.

Вероятно, у омичей маршрут до Салехарда будет пользоваться популярностью. Из Омской области на север ежемесячно едут много вахтовиков, которые добираются на заработки любыми способами: для них курсируют специальные авиарейсы, многие едут до Тюмени на поезде, а оттуда уже добираются на самолетах и вертолетах. Водный маршрут удешевит стоимость дороги и позволит большему количеству людей ездить на заработки с комфортом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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