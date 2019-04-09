2019-04-09T13:51:51+03:00
Общество

Пропавшая школьница в голубых кроссовках нашлась в Омске

Полицейские остановили ее на улице
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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Пропавшая школьница в голубых кроссовках нашлась в ОмскеПропавшая школьница в голубых кроссовках нашлась в ОмскеФото: Пресс-служба УМВД России по Омской области
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Мария Лихачева ушла из дома по улице 24-я Северная вчера днем. С тех пор она не приходила домой и не выходила с родителями на связь. Взволнованные мама с папой обратились в полицию, где организовали ее поиски. Однако с девушкой за это время ничего плохого не случилось.

Сейчас стало известно, что 15-летняя школьница нашлась. В пресс-службе омской полиции пояснили, что юную омичку обнаружили в Амурском поселке недалеко от ее дома. Полицейские остановили юную беглянку на улице. В отношении нее не совершалось противоправных действий. Инспекторы по делам несовершеннолетних провели с ней и ее родителями профилактическую беседу, о том, что самовольно уходить из дома недопустимо.

ИСТОЧНИК KP.RU

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