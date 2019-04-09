2019-04-09T11:10:32+03:00
Происшествия

В пожаре в Нефтяниках спасли одного омича

Он случился на улице Химиков
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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В пожаре в Нефтяниках спасли одного омичаВ пожаре в Нефтяниках спасли одного омичаФото: vk.com
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Первые сообщения о пожаре появились в социальных сетях. На видео, выложенном очевидцами, видно, что квартира загорелась на 8 этаже многоэтажки. Из окна шел густой дым, балкон был полностью охвачен огнем. Жильцы этого дома опасались, что огонь мог перекинуться на соседние балконы и квартиры.

Балкон квартиры выгорел полностью Фото: ГУ МЧС России по Омской области

Балкон квартиры выгорел полностьюФото: ГУ МЧС России по Омской области

Фото: ГУ МЧС России по Омской области

Как рассказали в пресс-службе МЧС, уже после 15 минут с момента прибытия пожарных огонь удалось локализовать. Потушить его смогли еще через полчаса. Сложности были с тем, что горела квартира на 8 этаже, пожарные проливали ее водой с земли. Из дома удалось вывести 15 человек, 1 человека спасли пожарные в масках и с кислородными баллонами. Всего пожар тушили 31 человек, на месте работали 8 машин.

ИСТОЧНИК KP.RU

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