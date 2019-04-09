У омича украли все деньги, которые он копил на стоматолога

СЕГОДНЯ 10:36 2019-04-09T10:36:32+03:00

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Мужчина долгое время копил деньги на поход к стоматологу. На его карте скопилась приличная сумма – 115 тысяч рублей. Однако, когда он попытался их снять перед визитом к врачу, оказалось, что денег на карточке нет. Все сбережения куда-то пропали. После этого омич пошел с заявлением в полицию.

Стражи порядка выяснили, что он лишился денег из-за собственной доброты. В полиции выяснили, что в декабре к 57-летнему мужчине приезжал племянник из Оконешниково. У 12-летнего мальчика сломался сотовый телефон, и добродушный дядя отдал ему свой вместе с сим-картой. Сим-карта в телефоне была привязана к банковской карте. Узнав это, мама мальчика решила воспользоваться мобильным банком. Она переводила себе деньги и тратила их на личные нужды. Сейчас на женщину завели уголовное дело, по которому ей грозит до 6 лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU