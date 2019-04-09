Омская полиция сняла на видео облаву на массажный салон с проститутками

СЕГОДНЯ 09:59 2019-04-09T09:59:38+03:00

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В Омске полицейские пришли в очередной массажный салон. Стражей порядка ничуть не удивило то, что в нем оказывались интимные услуги. В помещении на улице Степанца с вывеской массажного салона полицейские застали 23-летнюю девушку за занятием проституцией. Ей выписали штраф.

Как рассказали в пресс-службе полиции, у массажного салона в прайс-листе был указан широкий спектр интим-услуг. На видео, снятом оперативниками администратор салона сказала, что работает первый день и ни о чем не знает. Другие девушки, которые ждали клиентов, рассказали, что, якобы, когда они устраивались на работу, они думали, что будут делать классический массаж. Однако медицинского образования у девушек нет и делать обычный массаж они не умеют.

Сейчас полицейские ищут владелицу салона, которую уже не раз привлекали за организацию проституции.

Массажный салон с проститутками в Омске.

ИСТОЧНИК KP.RU