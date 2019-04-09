На окраине Омска поймали мужчину, искавшего на пустыре ночью закладку

СЕГОДНЯ 09:30 2019-04-09T09:30:59+03:00

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Накануне вечером около 11 часов во время патрулирования города сотрудники Росгвардии заметили мужчину на пустыре в Октябрьском округе. Так как жилые дома находились вдалеке, а дорога вела к промышленной зоне, росгвардейцы решили поинтересоваться у омича, куда и зачем он направляется.

Как рассказали в пресс-службе Росгвардии, омич при виде людей в форме заметно занервничал. Он признался, что искал закладку, о местонахождении ему сообщили в интернете. Он рассказал, что наркотиков он не нашел, поэтому уже направлялся домой. Росгвардейцы вызвали сотрудников полиции, которые и обнаружили в кармане у омича маленький пакет с белым веществом. Оказалось, что мужчину не раз привлекали к уголовной ответственности. Его доставили в отделение, а белый порошок отправили на экспертизу.

ИСТОЧНИК KP.RU