В Омске ищут пропавшую школьницу в голубых кроссовках

СЕГОДНЯ 08:36 2019-04-09T08:36:45+03:00

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Родные 15-летней школьницы обратились за помощью в полицию. Мария Лихачева ушла из дома вчера, 8 апреля, около 14.00. Она с родителями проживает в доме на улице 24-я Северная. После того, как она ушла из дома, ее больше никто не видел. Куда могла пойти школьница, также неизвестно. На связь с родными она не выходит.

В полиции сообщили о приметах девушки: рост 162 см, телосложение худощавое, волосы прямые русые до плеч. В момент ухода была одета в куртку бежевого цвета, черные брюки, голубые кроссовки. На голове – черная шапка.

Сейчас в полиции выясняют ее круг общения, опрашивают друзей и знакомых. Всех, кто мог видеть девушку, просят сообщить по телефону 79-24-02.

ИСТОЧНИК KP.RU