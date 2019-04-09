2019-04-09T07:06:05+03:00
Политика

Губернатор Бурков добился льготных тарифов для аграриев

Им будут компенсировать расходы на перевозку урожая железной дорогой
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ФОТО: Омская губернияФОТО: Омская губерния
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Закончился очередной экспертно-консультационный совет МАСС по сельскому хозяйству, на котором был принят ряд важных для аграриев решений. Возглавляющий его омский губернатор Александр Бурков поднял ряд важных для отрасли вопросов. По итогам этого совета правительством подписано постановление о сохранении льготных тарифов для аграриев при перевозке зерна железной дорогой. Эту тему как раз неоднократно поднимал на всех совещаниях омский глава региона. При этом РЖД получит компенсацию из бюджета.

- Субсидии будут предоставляться РЖД на возмещение потерь в доходах, возникающих при перевозке зерна из Алтайского и Красноярского краев, Кемеровской, Курганской, Новосибирской, Омской, Оренбургской и Тюменской областей в отдельные регионы Центрального, Северо-Западного, Сибирского, Северо-Кавказского, Дальневосточного и Южного федеральных округов, - говорится в документе, подписанном Премьер-министром Дмитрием Медведевым.

- Я очень благодарен, что такой механизм был принят на уровне Правительства Российской Федерации. Но нужно учитывать, что из Сибирского федерального округа только два региона участвовали в этой программе в прошлом году, это Новосибирская и Омская области, - цитирует пресс-служба областного правительства омского губернатора. - Остальные регионы не попали. На примере нашей области могу сказать, что мы вывезли за пределы региона 1,3 млн тонн. К сожалению, льготу получили только на 220 тысяч тонн зерна. Важно рассмотреть вопрос расширения объема вывоза по данному льготному механизму.

Полпред президента по СФО поставил перед сибирскими регионами задачу начать посевную как можно раньше.

ИСТОЧНИК KP.RU

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