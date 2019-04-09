Омичи перевели жителю Севера 19 миллионов за рога оленей, которые они так и не получили

СЕГОДНЯ 07:01 2019-04-09T07:01:10+03:00

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Один из руководителей организации в Ямало-Ненецком автономном округе заключил с омскими компаниями договор на поставку рогов оленей. Омичи перевели ему крупную сумму денег. После этого северянин поставил омичам только малую рогов, а 19 миллионов похитил.

Как впоследствии выяснилось, на момент заключения договора у Ямало-Ненецкой компании не было такого большого объема товара, а руководитель заранее придумал, что деньги он присвоит себе.

Как сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры РФ, мошенник не признал свою вину, а также не попытался вернуть омичам хотя бы часть денег. Сейчас его уголовное дело будут рассматривать в Куйбышевском районном суде Омска. Ему может грозить до 10 лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU