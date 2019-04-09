2019-04-09T07:01:10+03:00
Общество

Омичи перевели жителю Севера 19 миллионов за рога оленей, которые они так и не получили

Его будут судить
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
Поделиться:
Омичи перевели жителю Севера 19 миллионов за рога оленейОмичи перевели жителю Севера 19 миллионов за рога оленейФото: Андрей ЦЫГАНОВ
Изменить размер текста:

Один из руководителей организации в Ямало-Ненецком автономном округе заключил с омскими компаниями договор на поставку рогов оленей. Омичи перевели ему крупную сумму денег. После этого северянин поставил омичам только малую рогов, а 19 миллионов похитил.

Как впоследствии выяснилось, на момент заключения договора у Ямало-Ненецкой компании не было такого большого объема товара, а руководитель заранее придумал, что деньги он присвоит себе.

Как сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры РФ, мошенник не признал свою вину, а также не попытался вернуть омичам хотя бы часть денег. Сейчас его уголовное дело будут рассматривать в Куйбышевском районном суде Омска. Ему может грозить до 10 лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Омске ищут пропавшую школьницу в голубых кроссовках
В Омских парках заработали аттракционы
Самолет по пути из Омска в Москву экстренно сел в Уфе из-за омички с инсультом
Губернатор Бурков добился льготных тарифов для аграриев
Акции выходного дня для жителей г. Омска!
Михаил Шивляков вошёл в пятёрку сильнейших людей Европы на турнире в Англии
К ЛЕТУ ГОТОВ?!
В Омске отметили День здоровья
У омича из «Лексуса» похитили 6 миллионов рублей
Лучший бомбардир омичей Тейлор Бек может выйти на лед сегодня
Сколько может простоять имплантат?
В Омске временно отменили две электрички до Московки
Предвидеть – значит победить
В Омской области осталось всего 672 ветерана войны
В Омске поймали грабителей, вытащивших из окон квартир техники на четверть миллиона
Бизнесмен из Омска с сообщниками 2 недели держал в заложниках мужчину, требуя денег
SKODA SUPERB: эксклюзив для истинных ценителей
В Омске ищут водителя, который сбил пешехода и уехал
На Любинском проспекте омичи заметили разрушающиеся фонарные столбы
В Омской области спасли сибиряка, пролежавшего под завалами дома всю ночь
В Омске будут судить наркоторговца, возившего наркотики в плюшевом поросенке
С 17 по 20 апреля состоится 7-й Всероссийский турнир по боксу класса А.
«Росводоканал Омск» поделился опытом поддержки интеллектуальной собственности
ВТБ: системная поддержка региональной экономики
Банк УРАЛСИБ предлагает предпринимателям онлайн-кассу, эквайринг и бесплатное открытие счета по одной заявке на сайте
В Омске сын убил мать из-за того, что «она ему надоела»