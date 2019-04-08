2019-04-08T14:32:04+03:00
Общество

У омича из «Лексуса» похитили 6 миллионов рублей

Он оставил сумку с деньгами в машине на ночь
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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У омича из «Лексуса» похитили 6 миллионов рублейУ омича из «Лексуса» похитили 6 миллионов рублейФото: Олег ЗОЛОТО
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Дорогую машину обворовали в ночь с 4 на 5 апреля. Омич оставил в «Лексусе», припаркованном у элитного дома на улице Фрунзе, сумку с деньгами и пошел спать домой. В сумке он оставил 5,9 миллионов рублей. Неизвестно, почему он оставил такую крупную сумму денег в машине, возможно, он попросту забыл о сумке. Грабители же, вероятно, знали о том, что в машине лежит крупная сумма денег.

В пресс-службе омской полиции сообщили, что о хищении из машины он узнал в три часа ночи. Машину на парковке он оставил около 18 вечера. Известно, что ворам каким-то образом удалось отключить сигнализацию в машине и вытащить деньги. Сейчас их ищут полицейские, к которым обратился омич после того, как узнал, что его машину вскрыли.

ИСТОЧНИК KP.RU

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