2019-04-08T14:22:13+03:00
Спорт

Лучший бомбардир омичей Тейлор Бек может выйти на лед сегодня

Его заметили на утренней раскатке
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
Поделиться:
Пресс-служба "Авангарда"Пресс-служба "Авангарда"
Изменить размер текста:

Во время сегодняшней утренней раскатки в составе тренирующихся игроков «Авангарда» был замечен нападающий Тейлор Бек. Фото и видео с раскатки с участием хоккеиста выложили в официальной группе омского «Авангарда».

Таким образом, есть вероятность того, что канадец может попасть в заявку омичей на игру с «Салаватом Юлаевым», которая состоится уже сегодня, 8 апреля. Начало игры в 20.00 по омскому времени. «Авангард» сейчас ведет в серии игр финала Восточной конференции. Счет в серии 3:2 в пользу «ястребов». игра может стать для омичей решающей.

Канадец Бек пока является лучшим бомбардиром своей команды в плей-офф. В третьем матче серии он получил травму колена и пропустил два последующих матча, в которых омичи проиграли.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Акции выходного дня для жителей г. Омска!
Михаил Шивляков вошёл в пятёрку сильнейших людей Европы на турнире в Англии
К ЛЕТУ ГОТОВ?!
В Омске отметили День здоровья
У омича из «Лексуса» похитили 6 миллионов рублей
Сколько может простоять имплантат?
В Омске временно отменили две электрички до Московки
Предвидеть – значит победить
В Омской области осталось всего 672 ветерана войны
В Омске поймали грабителей, вытащивших из окон квартир техники на четверть миллиона
Бизнесмен из Омска с сообщниками 2 недели держал в заложниках мужчину, требуя денег
SKODA SUPERB: эксклюзив для истинных ценителей
В Омске ищут водителя, который сбил пешехода и уехал
На Любинском проспекте омичи заметили разрушающиеся фонарные столбы
В Омской области спасли сибиряка, пролежавшего под завалами дома всю ночь
В Омске будут судить наркоторговца, возившего наркотики в плюшевом поросенке
С 17 по 20 апреля состоится 7-й Всероссийский турнир по боксу класса А.
«Росводоканал Омск» поделился опытом поддержки интеллектуальной собственности
ВТБ: системная поддержка региональной экономики
Банк УРАЛСИБ предлагает предпринимателям онлайн-кассу, эквайринг и бесплатное открытие счета по одной заявке на сайте
В Омске сын убил мать из-за того, что «она ему надоела»