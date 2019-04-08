Лучший бомбардир омичей Тейлор Бек может выйти на лед сегодня
Во время сегодняшней утренней раскатки в составе тренирующихся игроков «Авангарда» был замечен нападающий Тейлор Бек. Фото и видео с раскатки с участием хоккеиста выложили в официальной группе омского «Авангарда».
Таким образом, есть вероятность того, что канадец может попасть в заявку омичей на игру с «Салаватом Юлаевым», которая состоится уже сегодня, 8 апреля. Начало игры в 20.00 по омскому времени. «Авангард» сейчас ведет в серии игр финала Восточной конференции. Счет в серии 3:2 в пользу «ястребов». игра может стать для омичей решающей.
Канадец Бек пока является лучшим бомбардиром своей команды в плей-офф. В третьем матче серии он получил травму колена и пропустил два последующих матча, в которых омичи проиграли.
ИСТОЧНИК KP.RU