В Омске временно отменили две электрички до Московки

СЕГОДНЯ 13:56 2019-04-08T13:56:49+03:00

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В Омске 9 и 11 апреля отменят две электрички до Московки. Об этом сообщили в пресс-службе «Омск-Пригород». Изменения в расписании будут касаться электропоездов №6482 Лузино – Московка и №6705 Московка – Входная.

Электропоезд №6482 Лузино – Московка отправится со станции Лузино в 18.38 и будет прибывать на станцию Омск в 19.18. на Московку как обычно, это поезд заезжать не будет. То же произойдет и с поездом №6705 Московка – Входная. Вместо Московки электричка будет оправляться со станции Омск-Пассажирский в 20:57, и он прибудет на станцию Входная в 21:26.

Изменения в расписании связаны с ремонтом путей. Омичей просят планировать свои поездки с учетом изменений в расписании.

ИСТОЧНИК KP.RU