2019-04-08T12:43:29+03:00
Общество

В Омской области осталось всего 672 ветерана войны

Всем им к 9 мая положены выплаты
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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В Омской области осталось всего 672 ветерана войныВ Омской области осталось всего 672 ветерана войныФото: Алексей ФОКИН
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На сегодняшнем совещании в правительстве вице-губернатор Владимир Куприянов рассказал, что в настоящее время в регионе проживает всего 672 фронтовика. Из них 499 участников и инвалидов Великой Отечественной войны живут В Омске, 173 ветерана – в районах области.

- С каждым годом представителей поколения победителей, разгромивших немецкий фашизм, становится всё меньше. Задача власти - окружить их вниманием и поддержкой, - отметил Губернатор Омской области Александр Бурков.

Всем фронтовикам к 9 мая положены выплаты. Так, инвалиды и участники боевых действий получат по 3600 рублей. Выплаты Героям Советского Союза, полным кавалерам ордена Славы составят 13000 рублей – их осталось всего 4 в Омской области. Вдовам участников Великой Отечественной войны - Героев Советского Союза, полных кавалеров ордена Славы выплатят по 10400 рублей.

Также деньги выплатят вдовам погибших участников Великой Отечественной войны, ветеранам боевых действий, бывшим узникам гетто, концлагерей и других мест лишения свободы, а также всем награжденным знаком «Жителю блокадного Ленинграда» . Труженики тыла смогут получить 1000 рублей. Также выплаты получат и сироты войны, по 1000 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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