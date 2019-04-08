В Омске поймали грабителей, вытащивших из окон квартир техники на четверть миллиона

СЕГОДНЯ 12:21 2019-04-08T12:21:59+03:00

Изменить размер текста: A A

В Омске поймали банду квартирных воров. Молодые люди отжимали пластиковые окна квартир на первых этажах. Перед этим они следили за хозяевами, чтобы те вышли из дома. Попав в квартиры через окно, они выносили оттуда драгоценности, бытовую технику и деньги.

Как рассказали в полиции, преступников вычислили по трем ноутбукам, которые они сдали в комиссионный магазин. Ноутбуки были схожи по описанию с похищенными в одной из квартир. Воришек задержали у них дома на улице 3-я Ремесленная. Молодые люди 19-ти и 20-ти лет не были ранее судимы, так они хотели заработать на жизнь. Все похищенные вещи они сдавали в ломбарды и комиссионные магазины. Ущерб владельцам составил около 225 тысяч рублей. На них сейчас завели 5 уголовных дел.

ИСТОЧНИК KP.RU