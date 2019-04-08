Бизнесмен из Омска с сообщниками 2 недели держал в заложниках мужчину, требуя денег

СЕГОДНЯ 11:29 2019-04-08T11:29:07+03:00

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В Кемеровской области омич с его четырьмя сообщниками пойдут под суд. Их обвиняют в вымогательстве, а также в хищении человека. В апреле 2017 года омич со своим знакомым узнали, что счетов их фирмы исчезли порядка 33 миллионов рублей. За помощью в поисках похитителей они обратились к знакомому адвокату, который позвал еще двух своих знакомых. Вместе они вычислили похитителя миллионов. Они пригласили его в свой офис и жестоко избили, требуя денег. Так как мужчина отрицал, что это он взял деньги, они вывезли его на съемную квартиру, где периодически избивая, продержали его 2 недели.

Как рассказали в пресс-службе СУ СКР по Кемеровской области, через какое-то время злоумышленники поняли, что мужчина денег не брал, и отпустили его. После этого он обратился в полицию. На похитителей завели уголовное дело, материалы которого составили 23 тома. Чтобы доказать виновность мужчин допросили больше 100 свидетелей. Помимо этих преступлений следователи выявили еще 12 преступлений. В ближайшее время омича и его сообщников осудят.

ИСТОЧНИК KP.RU