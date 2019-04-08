В Омске ищут водителя, который сбил пешехода и уехал

СЕГОДНЯ 11:10 2019-04-08T11:10:18+03:00

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Авария случилась на улице Звездная в районе дома №8 на Левом берегу. Все произошло около 20.00 7 апреля. Водитель на неизвестной машине ехал по улице и сбил пешехода. Не оказав никакой помощи мужчине, водитель уехал в неизвестном направлении. 38-летний мужчина от сильного удара растерялся и даже не запомнил ни марку, ни цвета машины. Ему понадобилась помощь медиков. Об аварии полицейским стало известно от врачей больницы, в которую доставили пешехода.

В Госавтоинспекции обращаются к омичам с просьбой помочь разыскать водителя машины. Всех, кто видел момент наезда на мужчину, просят позвонить по телефонам: 8 (3812) 79-35-04 или 02.

ИСТОЧНИК KP.RU