На Любинском проспекте омичи заметили разрушающиеся фонарные столбы
Фотографии разрушающихся фонарных столбов с Любинского проспекта появились в социальных сетях. Реконструкцию Любинского проспекта завершили два года назад, в 2017 году. На улице тротуары выложили плиткой, заменили освещение, поменяли асфальт на проезжей части. С момента реконструкции проспект стал любимым местом омичей. В выходные и теплые дни на проспекте яблоку негде упасть.
Недавно омичи поделились фотографиями с обновленного проспекта. На них видно треснутое основание у фонарных столбов. Омичи возмущены тем, что ремонт на проспекте не выдержал и нескольких лет. Впрочем, в комментариях омичи предположили, что все дело в неаккуратных жителях города, кто-то мог специально разбить столбы, которые теперь придется ремонтировать.
ИСТОЧНИК KP.RU