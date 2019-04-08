На Любинском проспекте омичи заметили разрушающиеся фонарные столбы

СЕГОДНЯ 10:58 2019-04-08T10:58:43+03:00

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Фотографии разрушающихся фонарных столбов с Любинского проспекта появились в социальных сетях. Реконструкцию Любинского проспекта завершили два года назад, в 2017 году. На улице тротуары выложили плиткой, заменили освещение, поменяли асфальт на проезжей части. С момента реконструкции проспект стал любимым местом омичей. В выходные и теплые дни на проспекте яблоку негде упасть.

Недавно омичи поделились фотографиями с обновленного проспекта. На них видно треснутое основание у фонарных столбов. Омичи возмущены тем, что ремонт на проспекте не выдержал и нескольких лет. Впрочем, в комментариях омичи предположили, что все дело в неаккуратных жителях города, кто-то мог специально разбить столбы, которые теперь придется ремонтировать.

ИСТОЧНИК KP.RU