2019-04-08T10:24:54+03:00
Происшествия

В Омской области спасли сибиряка, пролежавшего под завалами дома всю ночь

Все случилось в Москаленском районе
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
Поделиться:
В Омской области спасли сибиряка, пролежавшего под завалами дома всю ночьВ Омской области спасли сибиряка, пролежавшего под завалами дома всю ночьФото: Елена ВАХРУШЕВА
Изменить размер текста:

Сегодня утром жители Москаленского района заметили, что один из заброшенных домов обрушился. Из-под завалов они услышали крики о помощи. Оказалось, там находился мужчина, но самостоятельно достать его прохожие не смогли, поэтому они поспешили позвать на помощь спасателей.

- Прибыв на место происшествия, сотрудники чрезвычайного ведомства с помощью домкрата подняли балку, блокирующую мужчину, и извлекли его из-под завалов. Пострадавший житель районного поселка был передан медицинским работникам, - рассказали в МЧС.

Со слов мужчины кровля заброшенного дома обрушилась еще ночью. Все это время он находился под тяжелыми конструкциями и не смог выбраться самостоятельно. Только благодаря сельчанам, которые вызвали спасателей, мужчина остался жив. Под завалами он провел несколько часов.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Акции выходного дня для жителей г. Омска!
Михаил Шивляков вошёл в пятёрку сильнейших людей Европы на турнире в Англии
К ЛЕТУ ГОТОВ?!
В Омске отметили День здоровья
У омича из «Лексуса» похитили 6 миллионов рублей
Лучший бомбардир омичей Тейлор Бек может выйти на лед сегодня
Сколько может простоять имплантат?
В Омске временно отменили две электрички до Московки
Предвидеть – значит победить
В Омской области осталось всего 672 ветерана войны
В Омске поймали грабителей, вытащивших из окон квартир техники на четверть миллиона
Бизнесмен из Омска с сообщниками 2 недели держал в заложниках мужчину, требуя денег
SKODA SUPERB: эксклюзив для истинных ценителей
В Омске ищут водителя, который сбил пешехода и уехал
На Любинском проспекте омичи заметили разрушающиеся фонарные столбы
В Омске будут судить наркоторговца, возившего наркотики в плюшевом поросенке
С 17 по 20 апреля состоится 7-й Всероссийский турнир по боксу класса А.
«Росводоканал Омск» поделился опытом поддержки интеллектуальной собственности
ВТБ: системная поддержка региональной экономики
Банк УРАЛСИБ предлагает предпринимателям онлайн-кассу, эквайринг и бесплатное открытие счета по одной заявке на сайте
В Омске сын убил мать из-за того, что «она ему надоела»