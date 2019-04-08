В Омской области спасли сибиряка, пролежавшего под завалами дома всю ночь

СЕГОДНЯ 10:24 2019-04-08T10:24:54+03:00

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Сегодня утром жители Москаленского района заметили, что один из заброшенных домов обрушился. Из-под завалов они услышали крики о помощи. Оказалось, там находился мужчина, но самостоятельно достать его прохожие не смогли, поэтому они поспешили позвать на помощь спасателей.

- Прибыв на место происшествия, сотрудники чрезвычайного ведомства с помощью домкрата подняли балку, блокирующую мужчину, и извлекли его из-под завалов. Пострадавший житель районного поселка был передан медицинским работникам, - рассказали в МЧС.

Со слов мужчины кровля заброшенного дома обрушилась еще ночью. Все это время он находился под тяжелыми конструкциями и не смог выбраться самостоятельно. Только благодаря сельчанам, которые вызвали спасателей, мужчина остался жив. Под завалами он провел несколько часов.

ИСТОЧНИК KP.RU