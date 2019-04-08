В Омске будут судить наркоторговца, возившего наркотики в плюшевом поросенке

СЕГОДНЯ 09:39 2019-04-08T09:39:25+03:00

Он вез их из другой области

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Мужчину задержали с крупной партией наркотиков и психотропных веществ. Он приобрел их в городе Орел и планировал продать в Омске. Часть наркотиков он отправил транспортной компанией, положив их в плюшевого поросенка. Другую часть партии он разложил по карманам своей одежды.

Как рассказали в пресс-службе прокуратуры, 37-летнего мужчину задержали при получении посылки. В игрушке было 100 г психотропного вещества и 500 г наркотиков. При обыске в карманах у мужчины нашли еще 2 грамма наркотиков , еще 1 грамм психотропного вещества нашли у него дома.

На мужчину завели уголовное дело, сейчас он находится под стражей, в ближайшее время его ждет суд.

ИСТОЧНИК KP.RU