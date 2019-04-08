В Омске будут судить наркоторговца, возившего наркотики в плюшевом поросенке
Мужчину задержали с крупной партией наркотиков и психотропных веществ. Он приобрел их в городе Орел и планировал продать в Омске. Часть наркотиков он отправил транспортной компанией, положив их в плюшевого поросенка. Другую часть партии он разложил по карманам своей одежды.
Как рассказали в пресс-службе прокуратуры, 37-летнего мужчину задержали при получении посылки. В игрушке было 100 г психотропного вещества и 500 г наркотиков. При обыске в карманах у мужчины нашли еще 2 грамма наркотиков , еще 1 грамм психотропного вещества нашли у него дома.
На мужчину завели уголовное дело, сейчас он находится под стражей, в ближайшее время его ждет суд.
ИСТОЧНИК KP.RU