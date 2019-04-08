В Омске сын убил мать из-за того, что «она ему надоела»

СЕГОДНЯ 09:14 2019-04-08T09:14:34+03:00

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Все случилось сегодня утром в многоэтажном доме на улице Нефтезаводская в Омске около 5 часов утра. 33-летний сын сильно поругался со своей матерью, взял в руки нож и напал на 66-летнюю женщину. Спасаясь от сына-убийцы, пенсионерка выскочила в подъезд, где вскоре и умерла.

Как сообщили в пресс-службе следственного комитета, труп женщины нашли в подъезде нашли соседи. Они и вызвали полицию. Со слов сына он убил свою мать из-за того, что она ему попросту надоела. Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства жестокого убийства. На сына уже завели уголовное дело, следователям также придется проверить психическое состояние мужчины.

ИСТОЧНИК KP.RU