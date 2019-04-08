В Омске пропал автомойщик, который накануне поругался с начальником

СЕГОДНЯ 07:49 2019-04-08T07:49:29+03:00

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В Омске разыскивают пропавшего мужчину, который работал на автомойке на Левом берегу. Уже больше недели они не могут выйти с ним на связь.

- Пропал человек, Владимир Отрох, уже неделю тел заблокирован, в соцсетях не появлялся с 01.04. Последнее время работал на мойке на Крупской 16, был конфликт с начальником, кто видел или что-то знает, отзовитесь, - просят в соцсетях близкие мужчины.

Знакомые молодого человека просят всех, кто что-то знает о его местонахождении помочь им с поисками. Однако нашлись и те, кто утверждает, что мужчина пропадает не в первый раз и найдется сам. Некоторые омичи написали, что видели его недавно на улице Гашека.

ИСТОЧНИК KP.RU