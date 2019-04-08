В Омске в торговом центре ребенку затянуло ногу в эскалатор
О происшествии стало известно благодаря социальным сетям. Очевидцы написали в одном из омских пабликов, что малыш повредил ногу на эскалаторе.
- В омском Триумфе на Березовского 19, несколько часов назад, мальчику 4-5 лет затянуло ногу в эскалатор. Нога серьезно пострадала. Работу эскалатора остановили, - рассказал очевидец.
В комментариях к записи омичи во всем обвинили родителей мальчика, которые не уследили за ребенком. Именно они должны были обеспечить своему малышу безопасность и держать его за руку на эскалаторе.
Напомним, в прошлом году похожая ситуация произошла с малышом в торговом центре «Фестиваль». Там ребенок по недосмотру родителей повредил палец на руке.
ИСТОЧНИК KP.RU