СЕГОДНЯ 07:32 2019-04-08T07:32:26+03:00

В Омске в торговом центре ребенку затянуло ногу в эскалатор Фото: Олег УКЛАДОВ

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О происшествии стало известно благодаря социальным сетям. Очевидцы написали в одном из омских пабликов, что малыш повредил ногу на эскалаторе.

- В омском Триумфе на Березовского 19, несколько часов назад, мальчику 4-5 лет затянуло ногу в эскалатор. Нога серьезно пострадала. Работу эскалатора остановили, - рассказал очевидец.

В комментариях к записи омичи во всем обвинили родителей мальчика, которые не уследили за ребенком. Именно они должны были обеспечить своему малышу безопасность и держать его за руку на эскалаторе.

Напомним, в прошлом году похожая ситуация произошла с малышом в торговом центре «Фестиваль». Там ребенок по недосмотру родителей повредил палец на руке.

ИСТОЧНИК KP.RU