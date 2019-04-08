2019-04-08T07:20:39+03:00
Общество

В Омске наказали продавца киоска за взятку полицейскому на ж/д вокзале

Ей назначили штраф в 30 тысяч
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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В Омске наказали продавца киоска за взятку полицейскому на ж/д вокзалеВ Омске наказали продавца киоска за взятку полицейскому на ж/д вокзалеФото: пресс-служба администрации города Омска
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Полицейские поймали продавщицу киоска на торговле нелегальным алкоголем. Женщина продавала спиртное в одном из киосков на железнодорожном вокзале Омска. Киоск, в котором работала женщина, находился между 2 и 3 путями вокзала. Один из полицейских поймал женщину с поличным, однако она хотела с ним договориться.

Как рассказали в пресс-службе омского следственного отдела на транспорте Западно-Сибирского следственного управления на транспорте СК РФ, женщина попросила полицейского не составлять протокол и предложила ему взятку в 15 тысяч рублей. После этого полицейский сообщил об этом своему начальству. На предприимчивую женщину завели уголовное дело. Омичку суд признал виновной, теперь она должна будет выплатить 30 тысяч рублей штрафа.

ИСТОЧНИК KP.RU

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