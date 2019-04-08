2019-04-08T06:46:21+03:00
Общество

В Омск привезли 500 новых мусорных контейнеров

Ими заменят железные баки
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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Фото: Екатерина МакароваФото: Екатерина Макарова
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В Омск привезли первую партию новых мусорных контейнеров. Уже с сегодняшнего дня региональный оператор по сбору мусора ООО «Магнит» начнет их установку во дворах города. Новые мусорные контейнеры заменят старые ржавые баки. Также новые контейнеры установят и в частном секторе, где для этого специально оборудуют площадки. Сейчас же жителям частных домов приходится складывать мусор у своих ворот, его потом забирают проезжающие мимо мусоровозы.

- Существующая система обращения с отходами себя изжила и сегодня мы создаем принципиально новую систему, хотим, чтобы омичи как можно быстрее почувствовали на себе перемены к лучшему. На сегодняшний день мы получили первую партию евроконтейнеров – 500 штук, в понедельник поступит следующая, всего же закупили более 3 тысяч современных, пластиковых оборудованных крышками контейнеров для сбора отходов. С понедельника начнем их установку, - рассказал руководитель компании регоператора ООО «Магнит» Сергей Шевченко.

ИСТОЧНИК KP.RU

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