2019-04-08T04:50:40+03:00
Происшествия

В Омске охранник умер на работе и 5 часов пролежал на проходной

Тело лишь накрыли тряпкой
Станислав МУХИН
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Серьезное ЧП произошло на территории одной из организаций города. Там прямо на рабочем месте скончался охранник. Его тело на проходной у турникета накрыли тряпкой. Руководство тут же сообщило в скорую и полицию. Однако омичи жалуются на другое.

- Дело в том, что 5 часов человек так и пролежал на проходной, где, к слову, проходит очень много народу. Конечно, другие охранники действовали по инструкции (не трогали тело, дожидаясь полиции), но полиция длительное время не ехала, - сообщили очевидцы.

Из-за чего на работе умер охранник, не сообщается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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