Омич украл из катера две болгарки и бинокль

СЕГОДНЯ 10:09 2019-04-07T10:09:30+03:00

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Настоящую спецоперацию провел один из жителей Омска. Он обчистил катер, стоящий на территории одного из спортивных клубов по улице Лукашевича. Оттуда вытащили две болгарки и бинокль. Общий ущерб составил 22 тысячи рублей. С заявлением о краже в полицию обратилась администрация клуба, владеющая судном. Они же предположили, кто мог быть причастен к преступлению. Там подозревали омича, нанятого незадолго до случившегося для очистки катера.

Подозрения начали подтверждаться, когда полицейские обратили внимание, что мужчина удалил из Сети свое объявление с предложением услуг и информацию о себе. Правда, не учел предприимчивый омич того, что у временного работодателя остались его паспортные данные. В итоге воришку задержали прямо дома, где он во всем и сознался.

- На допросе ранее судимый рассказал, что за два дня работы сумел изучить огороженную бетонным забором территорию, чтобы незаметно для круглосуточной охраны пробраться к судну. Похищенные две болгарки и бинокль сдал в ломбард за 3 700 рублей, - рассказали в пресс-службе омской полиции.

За кражу 37-летнему жителю Советского округа грозит до 5 лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU