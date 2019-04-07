В Омске громко ругавшуюся пьяную пару изрезала соседка по коммуналке

СЕГОДНЯ 09:51 2019-04-07T09:54:06+03:00

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Добавить красок в череду серых будней в субботний поздний вечер решила пара омичей в одной из коммуналок по улице 22 Апреля. Над досугом долго не думали и решили устроить застолье. Однако, как это часто бывает, вечер быстро перестал быть томным и 26-летний омич начал ругаться со своей 30-летней сожительницей. В выражениях не стеснялись.

На крики прибежала разъяренная соседка. Она решила преподать обоим урок хороших манер. С собой она прихватила нож. В итоге первым несколько ударов получил сосед. Его сожительница бросилась защищать его, но тоже получила порезы. В итоге оба оказались в больнице. А соседка в отделении полиции.

- В отношении нападавшей возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Ей грозит до 8 лет лишения свободы, - рассказали подробности "Комсомолке" в пресс-службе омской полиции.

Добавим, что ранее женщину уже судили за аналогичное преступление.

ИСТОЧНИК KP.RU