2019-04-07T09:36:39+03:00
Происшествия

На стройке в Омске нашли человеческие останки

Прохожие обнаружили череп [фото]
Станислав МУХИН
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Останки обнаружили случайно.Останки обнаружили случайно.Фото: vk.com
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Шокирующую находку обнаружили совершенно случайно омичи. Все случилось в поселке Чкаловский. Прохожие заметили что-то непонятное в траве. Подойдя поближе, они ахнули. На земле лежали человеческие останки. Фотография с место происшествия появилась в социальных сетях.

- На Пархоменко, 5 за домом у брошенной стройки был обнаружен человеческий череп, - написал автор в соцсетях под снимков.

На фотографии действительно видно человеческий череп. Причем он явно расколот пополам. Но непонятно, при жизни это случилось или уже после кто-то поглумился над останками. Омичи рекомендовали автору страшной находки незамедлительно обратиться в полицию.

ИСТОЧНИК KP.RU

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