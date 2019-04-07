В Омске на видео сняли голого мужчину, гуляющего по улицам ночью в крови

СЕГОДНЯ 09:21 2019-04-07T09:56:04+03:00

Изменить размер текста: A A

Неспокойно было в ночь с субботы на воскресенье в самом центре Омска. По улицам разгуливал странный мужчина - абсолютно голый и весь окровавленный. Немногочисленные прохожие шарахались от омича. А очевидцы засняли его на видео. Ролик разместили в социальных сетях. Горожане активно обсуждают его.

На кадрах видно, как абсолютно раздетый мужчина пытается что-то купить в киоске горячего питания. Можно только гадать, какую реакцию у продавца вызвал этот странный клиент.

- Этот человек пришел абсолютно голый на остановку и был весь в крови. Нами была вызвана полиция и скорая помощь, но спустя 30 минут так никто и не приехал. Мужчине дали верхнюю одежду, но он так и остался босиком, - подписал ролик его автор.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="406" height="720" src="https://www.omsk.kp.ru/video/embed/701653" frameborder="0"></iframe> Голый мужчина в крови на улице Омска (06.04.2019).ЧП Омск - vk.com/chp55 Подпишитесь на горячую ленту новостей Омска и области: ДТП Происшествия Новости Интересные события Аварии Видеорегистраторы Дорожные войны Драки

ИСТОЧНИК KP.RU