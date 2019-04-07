2019-04-07T09:56:04+03:00
Происшествия

В Омске на видео сняли голого мужчину, гуляющего по улицам ночью в крови

Сибиряк что-то пытался купить в киоске с горячим питанием [видео]
Станислав МУХИН
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Неспокойно было в ночь с субботы на воскресенье в самом центре Омска. По улицам разгуливал странный мужчина - абсолютно голый и весь окровавленный. Немногочисленные прохожие шарахались от омича. А очевидцы засняли его на видео. Ролик разместили в социальных сетях. Горожане активно обсуждают его.

На кадрах видно, как абсолютно раздетый мужчина пытается что-то купить в киоске горячего питания. Можно только гадать, какую реакцию у продавца вызвал этот странный клиент.

- Этот человек пришел абсолютно голый на остановку и был весь в крови. Нами была вызвана полиция и скорая помощь, но спустя 30 минут так никто и не приехал. Мужчине дали верхнюю одежду, но он так и остался босиком, - подписал ролик его автор.

Голый мужчина в крови на улице Омска (06.04.2019).ЧП Омск - vk.com/chp55 Подпишитесь на горячую ленту новостей Омска и области: ДТП Происшествия Новости Интересные события Аварии Видеорегистраторы Дорожные войны Драки

ИСТОЧНИК KP.RU

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