«Американские горки в серии»: Омский «Авангард» проиграл Уфе

СЕГОДНЯ 06:35 2019-04-07T06:35:01+03:00

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Омский "Авангард" перед пятой игрой прекрасно осознавал важность победы. Возможно, понимая близость шанса выхода в финал, "ястребы" не смогли настроиться должным образом в начале матча. Уфа забила первой. Омичей не выручил голкипер Бобков.

Еще до перерыва хозяева льда смогли отыграться. Десятую шайбу в плей-офф на свой счет записал Шумаков. А во втором отрезке и вовсе вышли вперед. В очередной раз сработало большинство и наше секретное оружие, как сам себя назвал Макс Тальбо.

В третьем отрезке Уфа заметно подсела. "Ястребы" даже забросили третью шайбу, но после видеопросмотра судьи отменили взятие ворот из-за атаки на вратаря. А вот "Салават" все-таки смог сравнять счет - 2:2. Все решилось во втором овертайме. Вырвать победу удалось уфимцам. Счет в серии стал 3:2. Серия переезжает в Уфу.

- Плей-офф - это своего рода американские горки, потому что бывают и взлеты, и падения. На следующий день нужно оставить все это позади и смотреть только вперед, - сказал после матча тренер "ястребов" Боб Хартли. - Сегодня была отличная игра, которая могла повернуться в любую сторону. В определенный момент я видел, что мы полностью контролировали ход матча, но так вышло, что мы потерпели поражение.

ИСТОЧНИК KP.RU