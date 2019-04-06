2019-04-06T16:34:24+03:00
Происшествия

В Омске в многоэтажном доме обрушился потолок

Штукатуркйо засыпало всю кухню [видео]
Станислав МУХИН
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С неприятностями столкнулись жители одного из домов по улице 4-я Кордная. Там в одной из квартир серьезно обрушился потолок. Все могло быть и гораздо печальнее - жильцов спасло то, что все случилось в кухне. А хозяев квартиры ночью не было дома.

- Пришла домой после суток, а здесь такое. Соседи говорят, что ночью обрушилось. Хорошо, на кухне никого не было! - пожаловалась одна из омичек и выложила видео последствий обрушения.

На кадрах видно, что на половине потолка в кухне обрушилась штукатурка. Все помещение засыпано мусором, видны перекрытия потолка. Дому больше 50 лет. Сейчас жильцы обзванивают все инстанции, чтобы понять, как быть дальше и не опасно ли находиться в доме.

- Обзвонили все линии, пришли из управляющей компании, сделали фотографии. В понедельник придет инженер, - рассказала пострадавшая омичка.

В Омске обрушился потолок.

ИСТОЧНИК KP.RU

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