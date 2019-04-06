2019-04-06T12:20:08+03:00
Происшествия

Двоим омичам, набравших 1 миллион кредитов по левым паспортам, вынесли приговор

Они действовали через знакомых в офисе микрозаймов
Станислав МУХИН
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В Омске вынесли приговоры группе мошенников. Они набрали кредитов по подложным документам. Двое омичей 20 и 23 лет нашли знакомых в офисе микрозаймов. С помощью двоих сотрудников кредитной организации они оформили по левым данным, которые они узнали в сети Интернет, несколько кредитных карт. Позже мошенники обналичивали деньги в различных банкоматах Омска. Во время следствия и суда они полностью признали свою вину. С них взыскали ущерб.

- Суд назначил 20-летнему виновному наказание в виде 3 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года, а его ранее неоднократно судимому сообщнику - 4 года лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, - рассказали в пресс-службе прокуратуры Омской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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